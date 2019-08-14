СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.08.2019г.

Бюро по труда-Сливен преди 38 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 33

No. Дата на във. Длъжност Образование

587 24.6.2019 готвач средно

588 24.6.2019 камериер средно

589 24.6.2019 сервитьор средно

590 24.6.2019 рецепционист средно

685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално

686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно

687 15.7.2019 монтажник кабели основно

691 16.7.2019 медицинса сестра висше

696 17.7.2019 зидар сгради основно/средно

697 17.7.2019 арматурист основно/средно

698 17.7.2019 бетонджия основно/средно

699 17.7.2019 кофражист основно/средно

706 22.7.2019 учител математика и физика висше

707 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/ПГС или ССС/

708 22.7.2019 учител теоретично обучение висше/архитектура,в и к, пс или тс/

709 22.7.2019 продавач-консултант средно

713 23.7.2019 помощник - кухня, той и хигиенист основно, средно

715 24.7.2019 шофьор -пласьор средно

718 26.7.2019 машинен оператор средно,основно

719 26.7.2019 мияч- Созопол основно

720 26.7.2019 сервитьор -Созопол средно

721 29.7.2019 общ работник склад средно+ правоспособност за мотокар

723 29.7.2019 касиер/ка средно

724 29.7.2019 обслужващ бензиностанция средно

726 30.7.2019 учител начален етап висше

727 30.7.2019 учител математика и физика и ИТ висше

728 30.7.2019 учител история и цивилизация -140 часа висше

729 30.7.2019 учител спортна подготовка - 70 часа висше

730 30.7.2019 учител начален етап висше

735 01.8.2019 учител по немски език висше

740 01.8.2019 шофьор лекотоварен автомобил средно

742 01.8.2019 зидаромазач основно/средно

743 01.8.2019 арматурист основно/средно

744 01.8.2019 кофражист основно/средно

745 01.8.2019 общ работник строителство основно/средно

746 01.8.2019 зидар основно/средно

748 02.8.2019 автомонтьор средно

753 02.8.2019 монтьор,ремонт машини и съоражения средно

754 02.8.2019 техник механик висше

759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно

760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно

762 06.8.2019 кондуктор средно

763 06.8.2019 електрозаварчик средно

764 06.8.2019 шлосеро-монтажник средно

765 08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно

768 12.8.2019 учител БЕЛ висше

771 12.8.2019 лекар,ординатор висше, медицина

774 14.8.2019 учител музика детска градина висше,музикално