968,71 лева е средният осигурителен доход за юни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 21

Средният осигурителен доход за България за юни 2019 г. е 968,71 лева, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Средният месечен осигурителен доход за страната от 1.07.2018 г. до 30.06.2019 г. е 936,91 лева.

Определеният среден месечен осигурителен доход за страната за посочения период служи за изчисляване на размера на новоотпуснатите пенсии през юли 2019 г., съгласно член 70, стр. 3 от Кодекса за социално осигуряване.