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968,71 лева е средният осигурителен доход за юни

14 август 2019 10:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 21
Пари

Средният осигурителен доход за България за юни 2019 г. е 968,71 лева, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Средният месечен осигурителен доход за страната от 1.07.2018 г. до 30.06.2019 г. е 936,91 лева.

Определеният среден месечен осигурителен доход за страната за посочения период служи за изчисляване на размера на новоотпуснатите пенсии през юли 2019 г., съгласно член 70, стр. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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