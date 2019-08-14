Предупреждение за опасност от екстремни горски пожари за 7 български региона

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 11

Предупреждение за изключителна опасност от горски пожари има за 7 български региона, съобщи на своя уебсайт Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението има за областите Плевен, Русе, Велико Търново, Ловеч, Благоевград, Кюстендил и Перник. Оценката за изключителна опасност показва възможността за бързо разпространяващи се ожесточени пожари и възникване на коронни пожари.