Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предупреждение за опасност от екстремни горски пожари за 7 български региона

14 август 2019 10:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 11
Карта на пожароопасните райони в България за днес

Предупреждение за изключителна опасност от горски пожари има за 7 български региона, съобщи на своя уебсайт Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предупреждението има за областите Плевен, Русе, Велико Търново, Ловеч, Благоевград, Кюстендил и Перник. Оценката за изключителна опасност показва възможността за бързо разпространяващи се ожесточени пожари и възникване на коронни пожари.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: НИМХ

« предишнаследваща »


 