Отменено е бедственото положение заради африканската чума в Свищов

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Отменено е бедственото положение, което беше обявено в Свищовска община заради заболяването африканска чума по свинете, съобщи “Фокус“.

Обстановката в общината е спокойна и няма нови огнища на болестта. Мерките срещу разпространението ѝ продължават.

Със заповед на кмета Генчо Генчев бедственото положение бе удължено от 11 август до 13 август. Причината е, че след загробването на 17 000 животни от индустриалната ферма в село Българско Сливово върху площадка от близо 30 декара, се наложи извършването на допълнителни дейности за дезинфекция и сигурност.