Влак прегази мъж в Бургаско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 29

38-годишен мъж е загинал, след като е блъснат от влак на жп гара-Церковски, съобщиха от полицията в Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 03.10 часа тази сутрин в Районно управление-Карнобат.

Съобщено е за инцидент в района на жп гара-Церковски, при който влакът от Пловдив за Варна блъска вървящ по жп линията мъж, който загива на място.

Установено е, че това е 38-годишен мъж от село Айдемир, област Силистра. Извършен оглед на местопроизшествието, като влакът е закъснял над три часа.

Тялото на загиналия е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ-Бургас. По случая в Районно управление-Карнобат е образувано досъдебно производство.