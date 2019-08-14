Преустановяване топлоподаването на бул. "Братя Миладинови" №19

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 2 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 2

Във връзка с подмяна на топлообменник за битова гореща вода в абонатната станция на адрес - бул."Братя Миладинови" №19, ще бъде спряно топлоподаването от 12,00ч. на 14.08.2019г. до 16,00ч. на 16.08.2019г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.