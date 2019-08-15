Кметът благодари и се извинява на всички за проявеното търпение във връзка с блокадата на пътя Сливен – Ямбол

Община Сливен преди 32 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 18

Кметът Стефан Радев поднася своите благодарност и извинение на всички за проявеното търпение във връзка с блокадата на пътя Сливен – Ямбол.

„Извинявам се на всички за причиненото неудобство и благодаря на хората за проявеното търпение. Радвам се, че всичко приключи по мирен път и не се стигна до ескалация на напрежението. Благодаря и на всички институции за съдействието и за това, че заедно съумяхме да опазим реда“, посочва кметът Радев.

15.08.2019 г.