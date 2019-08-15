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Кметът благодари и се извинява на всички за проявеното търпение във връзка с блокадата на пътя Сливен – Ямбол

15 август 2019 11:51, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 32 минути, брой четения: 18
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Кметът Стефан Радев поднася своите благодарност и извинение на всички за проявеното търпение във връзка с блокадата на пътя Сливен – Ямбол.

„Извинявам се на всички за причиненото неудобство и благодаря на хората за проявеното търпение. Радвам се, че всичко приключи по мирен път и не се стигна до ескалация на напрежението. Благодаря и на всички институции за съдействието и за това, че заедно съумяхме да опазим реда“, посочва кметът Радев.

15.08.2019 г.

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