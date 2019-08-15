Земетресение във Вранча

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер се усети във Вранча снощи. Земетресението е станало в 20:17 часа местно време. Това съобщава от Геофизичния институт на БАН.

Епицентърът му е на 14 километра от Нережу и 141 километра от Букурещ. Земетресението беше дълбоко 138 километра.

Към момента няма данни за жертви и материални щети.