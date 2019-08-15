Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение във Вранча

15 август 2019 14:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
Земетресение в Румъния

Земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер се усети във Вранча снощи. Земетресението е станало в 20:17 часа местно време. Това съобщава от Геофизичния институт на БАН.

Епицентърът му е на 14 километра от Нережу и 141 километра от Букурещ. Земетресението беше дълбоко 138 километра.

Към момента няма данни за жертви и материални щети.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 