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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Сливен - 15.08.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 14.08.2019 г. до 08:00 часа на 15.08.2019 г.
В изпълнение на заповед на кмета на Община Сливен Стефан Радев движението път ІІ-53 /Сливен-Ямбол/ в района на село Крушаре е възстановено. Промяната е съгласувана с Агенция „Пътна инфраструктура“.
Пожарна безопасност и защита на населението
Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие
На 14 август, в 08:14 часа, е получен сигнал за запален автомобил на „Самуиловско шосе“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е двигателя на автомобила. Причината за пожара е късо съединение.
Екипи на РСПБЗН-Нова Загора и Котел са гасили пожари, възникнали в сухи треви в селата Радецки, Млекарево и Градец.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков