Криминална хроника Сливен - 15.08.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 13

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 14.08.2019 г. до 08:00 часа на 15.08.2019 г.

В изпълнение на заповед на кмета на Община Сливен Стефан Радев движението път ІІ-53 /Сливен-Ямбол/ в района на село Крушаре е възстановено. Промяната е съгласувана с Агенция „Пътна инфраструктура“.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

На 14 август, в 08:14 часа, е получен сигнал за запален автомобил на „Самуиловско шосе“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е двигателя на автомобила. Причината за пожара е късо съединение.

Екипи на РСПБЗН-Нова Загора и Котел са гасили пожари, възникнали в сухи треви в селата Радецки, Млекарево и Градец.