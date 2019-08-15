Ще поддържа ли Великобритания тясно партньорство с ЕС след Брекзит?

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 7

"Германия иска Великобритания да поддържа тясно партньорство с ЕС след Брекзит." Това заяви канцлерът Ангела Меркел, цитирана от Ройтерс и БТА.

„Разбира се, говорихме за излизането на Великобритания от Европейския съюз и в тази връзка стана ясно, че искаме оттегляне, което в същото време ще доведе до тясно партньорство между Великобритания и страните-членки на ЕС“, заяви Меркел пред репортери на пресконференция с гостуващия президент на Литва, предаде Ройтерс.