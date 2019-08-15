Прекъсване на водоподаването в кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 35

Днес 15.08 /четвъртък/ поради авария на ул "Хан Крум" е прекъснато водоподаването в кв. Клуцохор до 19.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.