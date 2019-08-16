Тежка катастрофа край Кочериново, двама души загинаха

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 12

Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Е-79, край Кочериново, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала около 08:00 ч. Ударили са се челно лек автомобил „Фиат Панда“ със сръбска регистрация и автобус, превозващ работници.

Двама души са загинали на място, един човек е ранен и е откаран в болница. Жертвите са жена на 54 години и 16-годишно момиче, пътували в лекия автомобил.

Пътят е затворен, а движението от Дупница към Благоевград е по магистрала "Струма".

В обратната посока се пътува по стария път.

Снимки