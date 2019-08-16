Верижна катастрофа на пътя Бургас-Царево, движението е затруднено

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 31

Верижна катастрофа е станала на пътя Бургас-Царево, съобщават за "Фокус" от Областно пътно управление.

Движението в посока Бургас-Царево, в участъка Созопол-Приморско се осъществява в една лента.

Движението в посока Бургас продължава да се отбива през село Ясна поляна.