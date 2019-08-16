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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Верижна катастрофа на пътя Бургас-Царево, движението е затруднено

16 август 2019 15:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 31
Полицейски автомобил

Верижна катастрофа е станала на пътя Бургас-Царево, съобщават за "Фокус" от Областно пътно управление.

Движението в посока Бургас-Царево, в участъка Созопол-Приморско се осъществява в една лента.

Движението в посока Бургас продължава да се отбива през село Ясна поляна.

Източник: ИА "ФОКУС"
Снимка: Станимир Петков

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