БМВ и Ситроен се блъснаха пред Каракачанската къща в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 24

БМВ и Ситроен се блъснаха пред Каракачанската къща, предаде „Сливен прес“. Инцидентът стана в 14:55 ч., пет минути след като през мястото премина линейката с ранения убиец, Мартин Трифонов. Ситроенът, управляван от жена, удари отзад БМВ-то, в което пътуваше и дете.

При катастрофата няма пострадали. Произшествието стана пред много деца, както и пред десетки гости, пристигнали заради събора на каракачаните в Сливен.