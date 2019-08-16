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Сливен. Новини от източника. Последни новини

БМВ и Ситроен се блъснаха пред Каракачанската къща в Сливен

16 август 2019 15:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 24
Катастрофа

БМВ и Ситроен се блъснаха пред Каракачанската къща, предаде „Сливен прес“. Инцидентът стана в 14:55 ч., пет минути след като през мястото премина линейката с ранения убиец, Мартин Трифонов. Ситроенът, управляван от жена, удари отзад БМВ-то, в което пътуваше и дете.

При катастрофата няма пострадали. Произшествието стана пред много деца, както и пред десетки гости, пристигнали заради събора на каракачаните в Сливен.

Източник: slivenpress

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