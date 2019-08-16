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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаният предполагаем убиец се криел във вилната зона край Сотиря

16 август 2019 16:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64
Полиция Сливен

Задържаният предполагаем убиец Мартин Трифонов се криел в изоставена постройка във вилната зона край село Сотиря. Той е тръгнал да бяга и така е попаднал „в ръцете” на полицията. Това научи NOVA.

Подстъпът към вилната зона край селото продължава да бъде блокиран. Към там са били изпратени няколко буса с жандармерия и „Гранична полиция” със следови кучета. От Министерството на правосъдието потвърдиха, че от март 2017 до април 2018 година Трифонов е излежавал присъди за блудство в бургаския затвор.

Източник: novinite.bg
Снимка: Станимир Петков

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