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Задържаният предполагаем убиец се криел във вилната зона край Сотиря
Задържаният предполагаем убиец Мартин Трифонов се криел в изоставена постройка във вилната зона край село Сотиря. Той е тръгнал да бяга и така е попаднал „в ръцете” на полицията. Това научи NOVA.
Подстъпът към вилната зона край селото продължава да бъде блокиран. Към там са били изпратени няколко буса с жандармерия и „Гранична полиция” със следови кучета. От Министерството на правосъдието потвърдиха, че от март 2017 до април 2018 година Трифонов е излежавал присъди за блудство в бургаския затвор.
Източник: novinite.bg
Снимка: Станимир Петков