Километрични опашки на границата ни с Турция при "Капитан Андреево"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Километрична опашка от автомобили се натрупа днес на границата ни с Турция при "Капитан Андреево". Това съобщава в публикация Нова телевизия.

Сред основните причини е потокът от гастарбайтери, които пътуват към Западна Европа. Шофьорите споделят, че преминаването на границата отнема до 8 часа. От „Гранична полиция” коментираха, че е направена необходимата организация и работят всички 9 трасета.