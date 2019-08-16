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Километрични опашки на границата ни с Турция при "Капитан Андреево"

16 август 2019 20:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Лек автомобил, трафик

Километрична опашка от автомобили се натрупа днес на границата ни с Турция при "Капитан Андреево". Това съобщава в публикация Нова телевизия.

Сред основните причини е потокът от гастарбайтери, които пътуват към Западна Европа. Шофьорите споделят, че преминаването на границата отнема до 8 часа. От „Гранична полиция” коментираха, че е направена необходимата организация и работят всички 9 трасета.

Снимка: pixabay.com

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