Магистрала "Струма" ще бъде напълно отворена за движение най-рано до три седмици

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 8

Магистрала "Струма" ще бъде напълно отворена за движение най-рано до три седмици, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" на 15 август. Отсечката край Дупница остана затворена в резултат на огромния пожар в съоръжение за вторични суровини в района. Не е ясно колко ще струва ремонта след щетите, причинени от пожара на конструкцията на мостовия мост. Трафикът към Гърция се пренасочва по обходния маршрут през Е-79, съобщава БНТ.

Допълнителен брой полицейски служители ще дежурят около трасето на обхода. През почивните дни на магистралата ще бъде отворена само една лента.