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Магистрала "Струма" ще бъде напълно отворена за движение най-рано до три седмици

16 август 2019 21:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 8
Магистрала "Струма"

Магистрала "Струма" ще бъде напълно отворена за движение най-рано до три седмици, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура" на 15 август. Отсечката край Дупница остана затворена в резултат на огромния пожар в съоръжение за вторични суровини в района. Не е ясно колко ще струва ремонта след щетите, причинени от пожара на конструкцията на мостовия мост. Трафикът към Гърция се пренасочва по обходния маршрут през Е-79, съобщава БНТ.

Допълнителен брой полицейски служители ще дежурят около трасето на обхода. През почивните дни на магистралата ще бъде отворена само една лента.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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