Прекъсване водоподаването в с.Пет могили

ВиК-Сливен преди 3 дни, брой четения: 191 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 191

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.08.2019 г.(събота) до 18.08.2019г.(неделя) е прекъснато водоподаването на с.Пет могили.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.