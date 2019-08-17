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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Пет могили

17 август 2019 13:31, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 3 дни, брой четения: 191
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.08.2019 г.(събота) до 18.08.2019г.(неделя) е прекъснато водоподаването на с.Пет могили.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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