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Криминална хроника Сливен - 18.08.2019 г.
На 17 август в 21:30 часа е в РУ-Нова Загора е получен сигнал за пътен инцидент в района на 247 километър, в посока град Бургас. Лек автомобил „Мерцедес”, управляван от жена на 46 години от град Сливен е ударил, движещият се пеш по пътното платно на магистралата 43-годишен мъж от град Нова Загора. При произшествието мъжът е починал на място. По случая е образувано досъдебно производство.
Тази сутрин в 06:50 часа е възникнал пътен инцидент на 255 километър, в посока град София, между два автомобила. При произшествието автомобилите са напуснали пътното платно. Има един пострадал, който е транспортиран до ЦСМП-Сливен за оказване на медицинска помощ, без опасност за живота. Причините за произшествието са в процес на установяване.
Снимка: Станимир Петков