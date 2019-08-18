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Криминална хроника Сливен - 18.08.2019 г.

18 август 2019 17:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 125
Полиция Сливен

На 17 август в 21:30 часа е в РУ-Нова Загора е получен сигнал за пътен инцидент в района на 247 километър, в посока град Бургас. Лек автомобил „Мерцедес”, управляван от жена на 46 години от град Сливен е ударил, движещият се пеш по пътното платно на магистралата 43-годишен мъж от град Нова Загора. При произшествието мъжът е починал на място. По случая е образувано досъдебно производство.

Тази сутрин в 06:50 часа е възникнал пътен инцидент на 255 километър, в посока град София, между два автомобила. При произшествието автомобилите са напуснали пътното платно. Има един пострадал, който е транспортиран до ЦСМП-Сливен за оказване на медицинска помощ, без опасност за живота. Причините за произшествието са в процес на установяване.

Снимка: Станимир Петков

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