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Сливен. Новини от източника. Последни новини
15-годишно дете е в реанимация след катастрофа
15-годишно момче, пострадало при пътен инцидент, е прието в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен. То е със съчетана травма на глава, таз и крайници. Състоянието му е стабилно, детето е в съзнание. В неврохирургия е настанен колоездач с мозъчно сътресение.
21-годишният Мартин Трифонов, който е с наранявания по крайниците, е все още в болницата при засилена полицейска охрана.
През почивните дни спешна помощ са потърсили 181 пациенти, хоспитализирани са 81 от тях. Извършени са 22 операции и 9 раждания.