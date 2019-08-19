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Сливен. Новини от източника. Последни новини

15-годишно дете е в реанимация след катастрофа

19 август 2019 09:36, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 18 часа, брой четения: 140
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15-годишно момче, пострадало при пътен инцидент, е прието в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен. То е със съчетана травма на глава, таз и крайници. Състоянието му е стабилно, детето е в съзнание. В неврохирургия е настанен колоездач с мозъчно сътресение.

21-годишният Мартин Трифонов, който е с наранявания по крайниците, е все още в болницата при засилена полицейска охрана.

През почивните дни спешна помощ са потърсили 181 пациенти, хоспитализирани са 81 от тях. Извършени са 22 операции и 9 раждания.

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