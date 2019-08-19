Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Във вторник ще е слънчево и топло, след обяд на места в низините и горещо
Във вторник ще е слънчево и топло, след обяд на места в низините и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
В планините ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по билата умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.
В Сливен ще бъде слънчево и топло. Ще духа слаб, до умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 32.
Снимка: pixabay.com