Във вторник ще е слънчево и топло, след обяд на места в низините и горещо

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 часа, брой четения: 57 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 57

Във вторник ще е слънчево и топло, след обяд на места в низините и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по билата умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и топло. Ще духа слаб, до умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 32.