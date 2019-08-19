Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Във вторник ще е слънчево и топло, след обяд на места в низините и горещо

19 август 2019 16:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 часа, брой четения: 57
Времето за 20.08.2019 г.

Във вторник ще е слънчево и топло, след обяд на места в низините и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по билата умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и топло. Ще духа слаб, до умерен вятър от североизток. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 32.

Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 