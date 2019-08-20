Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Регистрираха случай на малария в център за мигранти в Харманли

20 август 2019 09:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 51
Комар

Случай на малария е установен в регистрационно-приемателния център за мигранти в Харманли, съобщиха от РЗИ в Хасково.

Касае се за 14-годишно момче от Афганистан, допълниха от институцията, цитирана от БТА. Според медиците най-вероятно заразяването е станало още преди тийнейджърът да е пристигнал в България в края на юли месец.

Заразеният е бил изпратен и хоспитализиран в лечебно заведение в Пловдив, където диагнозата е била потвърдена. От РЗИ-Хасково уточниха, че извършените тестове на контактните лица в бежанския лагер в Харманли са били отрицателни.

Източник: novinite.bg

« предишнаследваща »


 