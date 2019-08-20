Регистрираха случай на малария в център за мигранти в Харманли

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Случай на малария е установен в регистрационно-приемателния център за мигранти в Харманли, съобщиха от РЗИ в Хасково.

Касае се за 14-годишно момче от Афганистан, допълниха от институцията, цитирана от БТА. Според медиците най-вероятно заразяването е станало още преди тийнейджърът да е пристигнал в България в края на юли месец.

Заразеният е бил изпратен и хоспитализиран в лечебно заведение в Пловдив, където диагнозата е била потвърдена. От РЗИ-Хасково уточниха, че извършените тестове на контактните лица в бежанския лагер в Харманли са били отрицателни.