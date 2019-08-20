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Криминална хроника Ямбол - 20.08.2019 г.

20 август 2019 10:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 52
Полиция Ямбол

Служители от РУ-Ямбол разкриха кражба от частен дом. Разследването започнало след постъпил сигнал от жител на града, че вечерта на 13 август от дома му, на ул. "Странджа" е извършена кражба на мобилен телефон и златен пръстен. В резултат на предприетите оперативно-издирвателни мероприятия е установена съпричастността към посегателството на 21-годишен местен жител. Инкриминираните вещи са установени и върнати на собственика.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Internet

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