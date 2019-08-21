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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Промоционална кампания на Green Master "Ваканция с късмети"

21 август 2019 08:58, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Green Master - Сливен преди около 1 час, брой четения: 23
"Ваканция с късмети"

Разгледайте новата промоционална брошура на Green Master и се възползвайте от намаленията на продуктите в периода от 17 август до 13 септември.

 

За поръчки: 0878779575

Файлове

Брошура [12.9MB]

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