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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

21 август 2019 09:21, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42

604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО

605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО

625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ

626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО

627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО

628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО

629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО

630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО

631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО

632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО

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