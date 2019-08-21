Криминална хроника Ямбол - 21.08.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 51 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 51

Служители от РУ-Тунджа задържаха младеж за отглеждане на канабис. На 20 август при полицейска операция по линия на наркоразпространението в частен имот, стопанисван от 18-годишен са установени две канабисови растения с височина около 150 см. В хода на проверката младежът предал по надлежен ред растенията и около 40 гр. суха тревиста маса - марихуана. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

Полицейски операции:

83 автомобила и 112 граждани са проверени при полицейска операция, проведена на територията на РУ-Елхово вчера за времето от 09:00 до 12:00 ч. За констатираните нарушения са наложени 24 глоби по фиш.