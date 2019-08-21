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Криминална хроника Ямбол - 21.08.2019 г.

21 август 2019 13:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 51
Полиция Ямбол

Служители от РУ-Тунджа задържаха младеж за отглеждане на канабис. На 20 август при полицейска операция по линия на наркоразпространението в частен имот, стопанисван от 18-годишен са установени две канабисови растения с височина около 150 см. В хода на проверката младежът предал по надлежен ред растенията и около 40 гр. суха тревиста маса - марихуана. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

 

Полицейски операции:

83 автомобила и 112 граждани са проверени при полицейска операция, проведена на територията на РУ-Елхово вчера за времето от 09:00 до 12:00 ч. За констатираните нарушения са наложени 24 глоби по фиш.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Internet

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