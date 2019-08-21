Мъж почина след тежка катастрофа между джип и лека кола в Ямбол

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Днес по обяд лек автомобил и джип се удариха на оживено кръстовище в Ямбол. При катастрофата е пострадал един мъж, който по-късно е починал.

Инцидентът е станал минути след 12:00 ч. на едно от най-натоварените кръстовища на околовръстен път Юг и ул. "Граф. Игнатиев", съобщава БГНЕС.

Екипи на пожарна и полиция вадиха повече от час тежко пострадалия. Той бе откаран в травматичен шок към многопрофилната болница "Св. Пантелеймон", за съжаление мъжът почина от раните си.

В инцидента пострада и момиче, което е било в джипа.