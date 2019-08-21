Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Мъж почина след тежка катастрофа между джип и лека кола в Ямбол
Днес по обяд лек автомобил и джип се удариха на оживено кръстовище в Ямбол. При катастрофата е пострадал един мъж, който по-късно е починал.
Инцидентът е станал минути след 12:00 ч. на едно от най-натоварените кръстовища на околовръстен път Юг и ул. "Граф. Игнатиев", съобщава БГНЕС.
Екипи на пожарна и полиция вадиха повече от час тежко пострадалия. Той бе откаран в травматичен шок към многопрофилната болница "Св. Пантелеймон", за съжаление мъжът почина от раните си.
В инцидента пострада и момиче, което е било в джипа.
Снимка: БГНЕС