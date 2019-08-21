Баба загина при пожар в сливенското село Тополчане

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 38

Вчера в 11:11 часа в оперативния център при РДПБЗН-Сливен е получен сигнал за пожар в къща в с. Тополчане. 2 пожарни автомобила са се включили в потушаването на огнената стихия. 85-годишна жена е загинала вследствие на задушаване от дима. Унищожено е домашно имущество, черна и бяла техника, опушени са и стени.