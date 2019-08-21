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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Баба загина при пожар в сливенското село Тополчане

21 август 2019 16:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 38
Пожарна в Сливен

Вчера в 11:11 часа в оперативния център при РДПБЗН-Сливен е получен сигнал за пожар в къща в с. Тополчане. 2 пожарни автомобила са се включили в потушаването на огнената стихия. 85-годишна жена е загинала вследствие на задушаване от дима. Унищожено е домашно имущество, черна и бяла техника, опушени са и стени.

Снимка: Станимир Петков

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