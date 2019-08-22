Криминална хроника Ямбол - 22.08.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 23

На 21 август към 12:05 ч., на тел. 112 в полицията е получен сигнал, че в град Ямбол на кръстовището на ул.“Граф Игнатиев“ и Обходен път Юг е настъпило пътнотранспортно произшествие с пострадали. Пристигналите на място полицейски служители установили, че автомобил «Тойота –Раф 4», управляван от 25-годишен мъж при движение в посока град Елхово е ударил в областта на предна лява врата лек автомобил „Рено“, управляван от 68-годишен мъж. Екипи на ЦСМП са транспортирали водача на Реното и пътничка от другия автомобил в МБАЛ - Ямбол. По-късно в болницата 68-годишният мъж е починал. Жената е прагледана и освободена. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие са в процес на изясняване. По случая в РУ-Ямбол образувано досъдебно производство.

86 автомобила и 104 граждани са проверени при полицейска операция, проведена на територията на РУ – Елхово на 21 август, за времето от 09:00 до 12:00 ч. За констатираните нарушения са съставени 6 акта за установени административни нарушения и са наложени 4 глоби по фиш.