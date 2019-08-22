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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Billa - 22.08-28.08.2019 г.

22 август 2019 18:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Билла

Какво можете да купите от магазин Билла в периода от 22 до 28 август 2019 г.?

 

Печено кюфте от топлата витрина – 0,39 лв. за брой

Нарязан свински врат с кост – 7,49 лв. за кг.

Кайма смес – 6,89 лв. за кг.

Прясно пилешко филе – 7,99 лв. за кг.

Тънка телешка наденица – 3,49 лв. за 400 грама

Изчистен лаврак – 12,89 лв.

Банани – 1,79 лв. за кг.

Бяло грозде сорт „Виктория“ – 1,99 лв. за кг.

Черни маслини „Колосал“ – 0,47 лв. за 100 грама

Кисело мляко „Саяна“ – 0,79 лв. за кофичка

Бира „Загорка“ – 1,85 лв. за 2 литра

Рафинирано слънчогледово олио „Калиакра“ – 1,98 лв. за 1 литър

Сладолед „Familia“ – 1,99 лв. за 345 грама

 

За повече информация на страницата на Билла: https://www.billa.bg/promocii/sedmichna-broshura

Снимка: Билла

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