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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Billa - 22.08-28.08.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Билла в периода от 22 до 28 август 2019 г.?
Печено кюфте от топлата витрина – 0,39 лв. за брой
Нарязан свински врат с кост – 7,49 лв. за кг.
Кайма смес – 6,89 лв. за кг.
Прясно пилешко филе – 7,99 лв. за кг.
Тънка телешка наденица – 3,49 лв. за 400 грама
Изчистен лаврак – 12,89 лв.
Банани – 1,79 лв. за кг.
Бяло грозде сорт „Виктория“ – 1,99 лв. за кг.
Черни маслини „Колосал“ – 0,47 лв. за 100 грама
Кисело мляко „Саяна“ – 0,79 лв. за кофичка
Бира „Загорка“ – 1,85 лв. за 2 литра
Рафинирано слънчогледово олио „Калиакра“ – 1,98 лв. за 1 литър
Сладолед „Familia“ – 1,99 лв. за 345 грама
За повече информация на страницата на Билла: https://www.billa.bg/promocii/sedmichna-broshura
Снимка: Билла