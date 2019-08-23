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Оперираха успешно Стефан Данаилов

23 август 2019 09:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Стефан Данаилов

Операцията на Стефан Данаилов е преминала успешно, съобщиха от болница „Бургасмед“.

Операцията бе извършена от съвместен екип от лекари от УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Бургасмед“, ръководен от проф. д-р Андрей Йотов д.м.н. – Началник клиника по Ортопедия и травматология към УМБАЛ Софиямед, д-р Владимир Иванов – Началник отделение по Ортопедия и травматология към УМБАЛ „Софиямед“, д-р Анатоли Пацов – Началник отделение по Oртопедия и травматология на МБАЛ „Бургасмед“, д-р Людмил Върляков – Началник ОАИЛ към УМБАЛ „Софиямед“ и д-р Златко Янев – Началник ОАИЛ към МБАЛ „Бургасмед“.

Операцията премина стандартно без инциденти от хирургично и анестезиологично естество, посочиха от болницата.

„Постави се изкуствена става по предварително определения план. Пациентът е стабилен за ранния следоперативен период. Изведен е в интензивно отделение за следоперативно наблюдение и мониторинг“, допълниха от там.

Източник: Монитор

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