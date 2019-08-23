През септември ни очакват два по-дълги уикенда

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 26

През септември ни очакват два по-дълги уикенда. Първият от тях е още в края на първата седмица на месеца. Денят на Съединението - 6 септември, се пада в петък и се слива със събота и неделя, съобщава novinite.bg.

Вторият тридневен уикенд ще бъде две седмици по-късно, когато ще отбележим Денят на независимостта - 22 септември. Тъй като празникът е в неделя, първия ден от следващата седмица също е обявен за почивен.