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През септември ни очакват два по-дълги уикенда

23 август 2019 20:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 26
Календар за месец септември 2019 г.

През септември ни очакват два по-дълги уикенда. Първият от тях е още в края на първата седмица на месеца. Денят на Съединението - 6 септември, се пада в петък и се слива със събота и неделя, съобщава novinite.bg.

Вторият тридневен уикенд ще бъде две седмици по-късно, когато ще отбележим Денят на независимостта - 22 септември. Тъй като празникът е в неделя, първия ден от следващата седмица също е обявен за почивен.

Снимка: Станимир Петков

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