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Българският премиер Борисов: Предлагаме да има отдел за киберсигурност в Европейската комисия

24 август 2019 11:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Бойко Борисов

Малко повече от месец, след като личните данни на над 5 милиона българи бяха хакнати от Националната агенция за приходите, премиерът Бойко Борисов обяви, че страната ни иска отдел за киберсигурност в новата Европейска комисия.

Той добави, че е поискал европейските лидери да се съобразяват с настоящите планове за дигитализация на България, но тя трябва да се разшири.

Премиерът Бойко Борисов категорично отхвърли информацията на Politico, че страната ни ще търси портфолиото за земеделие на новата Европейска комисия. Той реагира остро на въпрос по темата.

"Някой измисля глупости и ме принуждаваш да го коментирам. Това, което искаме, е развитието на съвременни сфери - киберсигурност, управление на ИТ технологии. Казах, че преди месец и половина. Какво е земеделието за нас?" "Там парите ясно и точно се разпределят във всички страни. Какво ще правим със земеделието", попита Бойко Борисов.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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