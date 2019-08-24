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Предупреждения за опасност от пожари в над половин България

24 август 2019 14:28, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 25
Пожарна кола

Екстремален индекс за опасност от пожари е в сила в 15 области на страната, предаде БНР.

Индексът обхваща части от областите София, София - град, Враца, Плевен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Перник, Пазарджик и Благоевград.

Там са възможни бързо разпространяващи се силни пожари, предупреждават от Института по метеорология и хидрология.

Източник: novinite.bg
Снимка: БГНЕС

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