Предупреждения за опасност от пожари в над половин България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 25

Екстремален индекс за опасност от пожари е в сила в 15 области на страната, предаде БНР.

Индексът обхваща части от областите София, София - град, Враца, Плевен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Перник, Пазарджик и Благоевград.

Там са възможни бързо разпространяващи се силни пожари, предупреждават от Института по метеорология и хидрология.