В неделя времето ще се задържи без промяна - слънчево и горещо

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

В неделя ще е слънчево, около и след пладне - горещо. В следобедните часове, главно над планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без съществени валежи. Ще продължи да духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще останат между 32 и 37 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за август.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 28-32 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 24 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо. Ще духаб до умерен вятър от изток. Минималната температура ще е 22 градуса, а максималната 34.