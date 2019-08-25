Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 21

Днес 25.08 /неделя/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Крушаре от 07.40ч. до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.