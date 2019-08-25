Лек автомобил излезе от пътя и се заби в електрически стълб край Казанлък, остави без ток половината град Крън

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Рано тази сутрин лек автомобил излезе от пътя и се заби в електрически стълб край Казанлък. Инцидентът е станал около 05:00 часа. При удара в стълба е прекъснато електрозахранването на стотици жители на град Крън, съобщава bTV.

Водачът е откаран в спешния център в Казанлък без опасност за живота.

От енергоразпределителното дружество започнаха веднага работа по възстановяване на електрозахранването в района.