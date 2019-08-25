Опасност от бързоразпространяващи се пожари в 10 области

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 34

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила на места в 10 области на страната. Това сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът обхваща територии от областите София, София - град, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Перник, Благоевград и Пазарджик. Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.

Много голям индекс за пожароопасност има в почти цялата останала част от страната. Този индекс означава, че са възможни много силни пожари с частично или пълно въвличане на дървесните корони.