Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 26.08-01.09.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 14

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 26 август до 1 септември 2019 г.?

Златно добруджанско олио – 1,64 лв. за 1 литър

Свинско каре без кост, цяло парче – 7,97 лв. за кг.

Свинско роле – 7,79 лв. за кг.

Шунка „НАШ‘ТЕ“ – 3,79 лв. за 700 грама

Суджук „Трапезица“ – 13,19 лв. за кг.

Луканков салам „Деком“ – 2,49 лв. за 300 грама

Саламурено краве сирене „Бояна“ – 6,69 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко по БДС „Lacrima“ – 3,39 лв. за 250 грама

Руска салата с шунка или печени чушки – 1,62 лв. за 400 грама

Средиземноморска салата – 6,20 лв. за кг.

Кетчуп „Heinz“ – 5,49 лв. за 1350 грама

Сладолед във фунийка „Galaxy“ ванилия или какао – 0,45 лв. за 73 грама

Сладолед Маскарпоне „Nirvana“ – 4,99 лв. за 341 грама

Диня клас 1 – 0,37 лв. за кг.

Шоколадови бонбони „Merci“ – 10,95 лв. за 400 грама

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/