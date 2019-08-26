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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 26.08.2019г.

26 август 2019 09:23, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 21 минути, брой четения: 24

No. Дата на във. Длъжност Образование

587 24.6.2019 готвач средно

588 24.6.2019 камериер средно

589 24.6.2019 сервитьор средно

590 24.6.2019 рецепционист средно

685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално

686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно

721 29.7.2019 общ работник склад средно+ правоспособност за мотокар

723 29.7.2019 касиер/ка средно

724 29.7.2019 обслужващ бензиностанция средно

726 30.7.2019 учител начален етап висше

742 01.8.2019 зидаромазач основно/средно

743 01.8.2019 арматурист основно/средно

744 01.8.2019 кофражист основно/средно

745 01.8.2019 общ работник строителство основно/средно

746 01.8.2019 зидар основно/средно

748 02.8.2019 автомонтьор средно

753 02.8.2019 монтьор,ремонт машини и съоражения средно

754 02.8.2019 техник механик висше

759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно

760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно

762 06.8.2019 кондуктор средно

763 06.8.2019 електрозаварчик средно

764 06.8.2019 шлосеро-монтажник средно

765 08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно

771 12.8.2019 лекар,ординатор висше, медицина

775 14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно

776 14.8.2019 техник-винар средно

777 14.8.2019 товаро-разтоварач средно

778 14.8.2019 склададжия средно

779 14.8.2019 сезонен работник в изба средно

781 15.8.2019 работник в мандра средно

782 15.8.2019 работник почисване на отливки/метални изделия основно

783 15.8.2019 заварчик средно,основно,правоспособност

788 16.8.2019 учител начален етап висше

818 19.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно

823 19.8.2019 шивач средно,основно

824 19.8.2019 общ работник средно

825 19.8.2019 работник поддръжка средно

831 20.8.2019 учител по математика висше

832 20.8.2019 учител начален етап ЦДО висше

833 20.8.2019 хигиенист/чистач средно

834 20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално

835 21.8.2019 учител музика в детска градина висше

836 21.8.2019 ресурсен учител висше

837 21.8.2019 помощник готвач средно

841 22.8.2019 машинен оператор средно

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