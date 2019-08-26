Пожар засегна около 1000 акра край Харманли

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 27

Според първоначални разчети, вчера в късния следобед е възникнал пожар от около 1000 дка между селата Преславец и Поляново, община Харманли, съобщиха от областната пожарна служба в Хасково, цитирани от "24 часа".

Пожарът засяга смесени територии - широколистни гори, безплодна растителност и горски територии, съобщиха пожарникари. На място има 7 пожарни автомобила и техните екипи. Гасенето е затруднено от вятъра, който запалва огъня. "На този етап не може да се даде прогноза за развитието на пожара, неговото местоположение и потушаването му", заяви комисарят на Хасково - Николай Вълчев.

По думите му обаче са установени подозираните причини за бедствието. Имаше няколко души с косачка, чистеща градина. Не за първи път те са предизвикали пожар.