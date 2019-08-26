Над 160 мигранти пристигнаха в Гърция от Турция през уикенда

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 часа, брой четения: 39 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 39

Над 160 мигранти са пристигнали в Гърция от Турция през уикенда, съобщи гръцката брегова охрана.

Мигрантите прекосиха Егейско море от Турция и стигнаха до континенталната част на Гърция или до гръцките острови, съобщи бреговата охрана снощи.

Все повече нелегални мигранти се придвижват от Турция към гръцкия град Александруполис. Една от причините за това е, че споразумението за миграция между ЕС и Турция, постигнато през 2016 г., не се прилага за мигранти, които са достигнали континентална Гърция.

Само мигранти, пристигащи на гръцки острови, могат да бъдат върнати в Турция, ако не са получили убежище в Гърция, отбелязва ДПА, цитирана от БНР.