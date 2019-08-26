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ДАНС подкрепи Иван Гешев за главен прокурор

26 август 2019 15:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 22
Иван Гешев

Ръководството на ДАНС подкрепи кандидатурата Иван Гешев за главен прокурор.

Това се посочва в становище до ВСС, подписано от председателя на агенцията Димитър Георгиев.

Той припомня акциите, които били реализирани, когато Гешев ръководеше спецпрокуратурата.

Взаимодействието между прокуратурата и ДАНС е важно за успешните разследвания, коментира още Георгиев.

Източник: БТА
Снимка: БГНЕС

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