ДАНС подкрепи Иван Гешев за главен прокурор

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 22

Ръководството на ДАНС подкрепи кандидатурата Иван Гешев за главен прокурор.

Това се посочва в становище до ВСС, подписано от председателя на агенцията Димитър Георгиев.

Той припомня акциите, които били реализирани, когато Гешев ръководеше спецпрокуратурата.

Взаимодействието между прокуратурата и ДАНС е важно за успешните разследвания, коментира още Георгиев.