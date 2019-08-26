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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временно ограничиха движението по магистрала "Струма" заради запалил се ТИР

26 август 2019 15:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 23
Полицейски автомобил

Заради горящ тежкотоварен автомобил временно ограничено е движението при км 36 на автомагистрала "Струма" в посока Кулата. Това съобщи пресцентърът на Агенцията "Пътна инфраструктура".

Трафикът в посока Кулата се осъществява по обходен маршрут от пътен възел Драгичево през Перник - Радомир - Червена могила - Друган, и с включване отново в автомагистрала "Струма" при пътен възел Долна Диканя.

В посочения участък е необходимо шофьорите да карат с повишено внимание и със съобразена скорост, предупреждават от АПИ.

Снимка: Станимир Петков

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