Времето във вторник остава слънчево и горещо с температури до 36 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 18

През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София - около 31 градуса, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода ще е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра - около 17 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево с минимална температура 20 градуса и максимална 33. Ще духа слаб, до умерен вятър от североизток.