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Гори нерегламентирано сметище край река Марица

26 август 2019 18:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 26
Пожар

Гори нерегламентирано сметище в квартал "Столипиново" в Пловдив, по поречието на река Марица. Това съобщи говорителят на ОДМВР, цитиран от „Фокус”.

Сигналът за пожара е подаден в 16:30 ч. Натам са насочени екипи на пожарната и на Шесто РУП в Града под тепетата.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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