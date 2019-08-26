Гори нерегламентирано сметище край река Марица

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 26

Гори нерегламентирано сметище в квартал "Столипиново" в Пловдив, по поречието на река Марица. Това съобщи говорителят на ОДМВР, цитиран от „Фокус”.

Сигналът за пожара е подаден в 16:30 ч. Натам са насочени екипи на пожарната и на Шесто РУП в Града под тепетата.