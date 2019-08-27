Криминална хроника Ямбол - 27.08.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

На 26.08.2019 г. в 23:42 ч. по тел. 112 е получен сигнал за ПТП на път гр. Стралджа-с.Маленово, в близост до „ЗПТ“ АД гр.Стралджа. Местопроизшествието е посетено от служители на РУ Стралджа. Установено е, че при управление на лек автомобил, 45 годишния водач на МПС губи контрол на ляв завой, в посока от с.Маленово към гр.Стралджа и автомобила попада на ж.п. релсите на ж.п. път №8, км. 207+750.

Впоследствие лекия автомобил е блъснат от бърз влак „Бургас-София“ при което са причинени материални щети по локомотива и значителна щета на автомобила.

При ПТП не е пострадал водача на МПС и няма пострадали хора в локомотива и влаковата композиция. Извършената проба за алкохол с техническо средство на водачите на локомотива и на лекия автомобил е отрицателна. На местопроизшествието е извършен е оглед и е образувано ДП по описа на РУ Стралджа.