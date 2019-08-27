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Екстремален индекс за пожароопасност в няколко области на страната днес
Силни и трудни за овладяване горски и полски пожари са възможни в областите София, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Благоевград и Пазарджик. Това показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология.
Локализиран е пожарът в Странджа край Малко Търново, при който бяха унищожени близо 500 декара сухи треви и широколистна гора. Пожарникари, гранични полицаи и лесничеи дежуряха цяла нощ, за да предотвратят ново разгоряване на огъня.
Овладян е и пожарът, който гори от неделя в държаното ловно стопанство "Михалково". 2500 декара дъбови гори, храсти и треви изгоряха край харманлийските села Преславец и Поляново.
Източник: БНТ