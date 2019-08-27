Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екстремален индекс за пожароопасност в няколко области на страната днес

27 август 2019 10:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 24
Поле, слънце

Силни и трудни за овладяване горски и полски пожари са възможни в областите София, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Благоевград и Пазарджик. Това показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология.

Локализиран е пожарът в Странджа край Малко Търново, при който бяха унищожени близо 500 декара сухи треви и широколистна гора. Пожарникари, гранични полицаи и лесничеи дежуряха цяла нощ, за да предотвратят ново разгоряване на огъня.

Овладян е и пожарът, който гори от неделя в държаното ловно стопанство "Михалково". 2500 декара дъбови гори, храсти и треви изгоряха край харманлийските села Преславец и Поляново.

Източник: БНТ

« предишнаследваща »


 