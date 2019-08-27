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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 27.08.2019г.

27 август 2019 11:06, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 31 минути, брой четения: 29

No. Дата на във. Длъжност Образование

587 24.6.2019 готвач средно

588 24.6.2019 камериер средно

589 24.6.2019 сервитьор средно

590 24.6.2019 рецепционист средно

685 15.7.2019 манипулант промишлеността начално

686 15.7.2019 машинен оператор тестени изделия основно

721 29.7.2019 общ работник склад средно+ правоспособност за мотокар

723 29.7.2019 касиер/ка средно

724 29.7.2019 обслужващ бензиностанция средно

726 30.7.2019 учител начален етап висше

742 01.8.2019 зидаромазач основно/средно

743 01.8.2019 арматурист основно/средно

744 01.8.2019 кофражист основно/средно

745 01.8.2019 общ работник строителство основно/средно

746 01.8.2019 зидар основно/средно

748 02.8.2019 автомонтьор средно

753 02.8.2019 монтьор,ремонт машини и съоражения средно

754 02.8.2019 техник механик висше

759 06.8.2019 ресторантски работник/готвач бързо хранене средно

760 06.8.2019 салонен управител/мениджър средно

762 06.8.2019 кондуктор средно

763 06.8.2019 електрозаварчик средно

764 06.8.2019 шлосеро-монтажник средно

765 08.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно

771 12.8.2019 лекар,ординатор висше, медицина

775 14.8.2019 бояджия промишлени изделия основно/средно

776 14.8.2019 техник-винар средно

777 14.8.2019 товаро-разтоварач средно

778 14.8.2019 склададжия средно

779 14.8.2019 сезонен работник в изба средно

781 15.8.2019 работник в мандра средно

782 15.8.2019 работник почисване на отливки/метални изделия основно

783 15.8.2019 заварчик средно,основно,правоспособност

788 16.8.2019 учител начален етап висше

818 19.8.2019 хигиенист/чистач основно/средно

823 19.8.2019 шивач средно,основно

824 19.8.2019 общ работник средно

825 19.8.2019 работник поддръжка средно

831 20.8.2019 учител по математика висше

832 20.8.2019 учител начален етап ЦДО висше

833 20.8.2019 хигиенист/чистач средно

834 20.8.2019 монтажник кабелни комплекти начално

835 21.8.2019 учител музика в детска градина висше

836 21.8.2019 ресурсен учител висше

837 21.8.2019 помощник готвач средно

841 22.8.2019 машинен оператор средно

843 26.8.2019 педагогически съветник висше

844 26.8.2019 учител по биология и химия висше

845 26.8.2019 учител по БЕЛ и руски език висше

846 26.8.2019 учител по физическо възпитание висше

847 26.8.2019 монтажник електронни елементи средно

848 26.8.2019 мотокарист средно,основно+правоспособност

849 26.8.2019 перач вълна средно

850 26.8.2019 даракчия средно

851 26.8.2019 оператор решещи машини средно

852 26.8.2019 работник млечни продукти начално

853 26.8.2019 учител начален етап висше

854 27.8.2019 учител начален етап висше

855 27.8.2019 шофьор тежкотоварен автомобил основно

856 27.8.2019 общ работник начално

857 27.8.2019 чистач/хигиенист средно

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

 

604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО

605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО

625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ

626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО

627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО

628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО

629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО

630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО

631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО

632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО

 

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