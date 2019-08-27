Опашка от близо 10 км на Дунав мост 2

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 34

Близо 10 километра достигна опашката от камиони, чакащи да преминат границата с Румъния, пред Дунав мост при Видин.

Причината е монтиране на датчици за радиоактивност на румънска територия, заради което поетапно се затваря по едно от трасетата за движение, предаде БНТ.

Поставянето им е по европейска директива и ще продължи около два месеца, обясниха от дружеството, което стопанисва съоръжението. Шофьорите са недоволни, че това става във времето, когато трафикът е най-засилен.