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Опашка от близо 10 км на Дунав мост 2

27 август 2019 15:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 34
Граница

Близо 10 километра достигна опашката от камиони, чакащи да преминат границата с Румъния, пред Дунав мост при Видин.

Причината е монтиране на датчици за радиоактивност на румънска територия, заради което поетапно се затваря по едно от трасетата за движение, предаде БНТ.

Поставянето им е по европейска директива и ще продължи около два месеца, обясниха от дружеството, което стопанисва съоръжението. Шофьорите са недоволни, че това става във времето, когато трафикът е най-засилен.

Източник: novinite.bg
Снимка: МВР

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